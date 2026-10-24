Bản tin thời sự ngày 24-10: Tham quan nhà máy xử lý nước thải lớn nhất TPHCM
Bản tin thời sự ngày 24-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư: Gắn ưu đãi với nội địa hóa; Tham quan nhà máy xử lý nước thải lớn nhất TPHCM; Gia Lai: Chạy đua dựng lại những mái nhà nơi núi lở; Hàng chục ngàn chậu hoa xuống phố sẵn sàng cho Festival Hoa Đà Lạt...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-24-10-tham-quan-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-lon-nhat-tphcm-post878289.html