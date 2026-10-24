Bản tin thời sự ngày 24-10: Tham quan nhà máy xử lý nước thải lớn nhất TPHCM

Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại Tổ 9 (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và thành phố Huế), ĐBQH Nguyễn Hoàng Hà (Ninh Bình) đồng tình với chủ trương hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, việc sửa đổi cần được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đúng thẩm quyền, minh bạch trong thực thi và có cơ chế kiểm soát hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.