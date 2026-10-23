Bản tin thời sự ngày 23-10: Không đánh đổi chất lượng để lấy tốc độ trong xây dựng pháp luật
Bản tin thời sự 23-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không đánh đổi chất lượng để lấy tốc độ trong xây dựng pháp luật; Ngư dân gặp nạn kể lại quá trình tàu chìm gần mỏ Sư Tử Trắng; Cận cảnh hai robot chữa cháy hiện đại nhập khẩu từ Đức...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-23-10-khong-danh-doi-chat-luong-de-lay-toc-do-trong-xay-dung-phap-luat-post878159.html