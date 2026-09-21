Bản tin thời sự ngày 21-9: HĐND TPHCM xem xét 24 nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị
Bản tin thời sự ngày 21-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI: Xem xét 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; Bí thư Trần Lưu Quang: Quyền hạn lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải thực chất; ...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-21-9-hdnd-tphcm-xem-xet-24-nghi-quyet-cu-the-hoa-luat-phat-trien-do-thi-post872722.html