Bản tin thời sự ngày 21-9: HĐND TPHCM xem xét 24 nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Mực nước các sông trên địa bàn thành phố Huế hiện vẫn dưới báo động 1. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi và sông Ô Lâu có khả năng lên trên báo động 1 đến báo động 2. Người dân cần chủ động phòng ngừa ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.