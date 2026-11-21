Bản tin thời sự ngày 21-11: Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên
Bản tin thời sự ngày 21-11 có những thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều luật quan trọng; TPHCM đặt mục tiêu 18 tuyến metro với 960km đến năm 2050; Phường Vũng Tàu ra mắt điểm sinh hoạt, chăm sóc người cao tuổi ban ngày; Khai mạc Hội sách Côn Đảo 2026 với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo".
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-21-11-be-mac-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-phan-dau-tang-truong-gdp-dat-tu-10-tro-len-post883025.html