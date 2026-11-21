Số liệu quan trắc cho thấy nhiều địa phương ở Nam bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử trong tháng 11. Đây là lần đầu tiên trong chuỗi số liệu quan trắc 35 năm ghi nhận nắng nóng diện rộng tại miền Đông Nam bộ trong tháng 11.