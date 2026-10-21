Bản tin thời sự ngày 21-10: Toàn cảnh hợp long cầu đi bộ nghìn tấn nối đôi bờ sông Sài Gòn
Bản tin thời sự ngày 21-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Toàn cảnh hợp long cầu đi bộ nghìn tấn nối đôi bờ sông Sài Gòn; Hơn 8.400 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển đến Hà Nội để giám định ADN; Phát hiện súng thần công thời Nguyễn tại Thành Điện Hải, Đà Nẵng; Đột kích nhiều kho hàng ở biên giới Việt - Lào...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-21-10-toan-canh-hop-long-cau-di-bo-nghin-tan-noi-doi-bo-song-sai-gon-post877748.html