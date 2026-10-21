Bản tin thời sự ngày 21-10: Toàn cảnh hợp long cầu đi bộ nghìn tấn nối đôi bờ sông Sài Gòn

Ma túy không chỉ chôn vùi đời người lầm lạc sau song sắt, mà làn khói trắng ấy còn âm thầm xóa nhòa nhân tính, gặm nhấm hết phần người. Khi ranh giới ấy mất đi, tội ác bùng lên bước vào đời thực như một hệ lụy tất yếu, để lại vết thương sâu hoắm cho những người ở lại.