Bản tin thời sự ngày 19-9: Cập nhật vụ cây gãy đổ trong cơn mưa tại TPHCM
Bản tin thời sự ngày 19-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hướng đi tránh khu vực thi công các nhà ga Metro số 2; Vụ nhánh cây rơi khiến 1 người tử vong: Cơ quan chức năng nói gì?; Vụ cây gãy đổ trong cơn mưa tại TPHCM: Người vợ đa chấn thương; Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm giành thành tích tại ASIAD 20; Dù trời tạnh ráo, một số cầu dân sinh ở Hà Nội vẫn chìm trong nước; Ô tô điện hất văng bàn nhậu trước quán dưới chân cầu Chữ Y; Mang kỹ năng cứu người ra khơi.
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-19-9-cap-nhat-vu-cay-gay-do-trong-con-mua-tai-tphcm-post872436.html