Bản tin thời sự ngày 19-9: Cập nhật vụ cây gãy đổ trong cơn mưa tại TPHCM

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa); đồng thời tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trên đường.