Bản tin thời sự ngày 19-11: El Nino rất mạnh, chủ động ứng phó nguy cơ hạn mặn nghiêm trọng
Bản tin thời sự ngày 19-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM ủng hộ Samsung mở rộng hoạt động R&D, giải pháp sản xuất thông minh; 10.000 bước chân đồng hành, lan tỏa nghĩa tình; El Nino rất mạnh, chủ động ứng phó nguy cơ hạn mặn nghiêm trọng...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-19-11-el-nino-rat-manh-chu-dong-ung-pho-nguy-co-han-man-nghiem-trong-post882698.html