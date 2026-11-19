Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, nhiều cổ phiếu giảm sâu, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa kiến nghị Chính phủ triển khai 5 nhóm giải pháp hỗ trợ, trong đó đáng chú ý là giảm thuế giao dịch chứng khoán từ 0,1% xuống còn 0,05%, nhằm giảm chi phí cho nhà đầu tư và khơi thông dòng tiền.