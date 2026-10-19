Bản tin thời sự ngày 19-10: Dấu mốc mới của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Ngày 19/10/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Pietro Lazzeri, Đại sứ Thụy Sỹ, Giám đốc Hợp tác và Phát triển kinh tế SECO, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa NHNN với SECO và Ngân hàng Thế giới (WB), đồng thời trao đổi về định hướng hỗ trợ ngành Ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.