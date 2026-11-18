(PLVN) - Hà Nội tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/11 để phục vụ các chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Người dân cần nắm rõ lộ trình trước khi di chuyển.