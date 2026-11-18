Bản tin thời sự ngày 18-11: Ông Lê Thanh Thản thừa nhận có nhiều dự án khác cũng vi phạm
Bản tin thời sự ngày 18-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chủ động phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa; Dự báo Bắc bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm từ đêm nay 18-11; Bị cáo Lê Thanh Thản nhận trách nhiệm, trình bày phương án khắc phục...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-18-11-ong-le-thanh-than-thua-nhan-co-nhieu-du-an-khac-cung-vi-pham-post882498.html