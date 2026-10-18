Bản tin thời sự ngày 18-10: Việt Nam và EFTA ký kết Hiệp định Thương mại tự do

Hai trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 20/10 trong 30 ngày do nhiều hư hỏng trên tuyến chưa được khắc phục triệt để. Phía doanh nghiệp dự án cho biết đang hoàn thiện thủ tục đại tu tuyến đường, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 600 tỷ đồng.