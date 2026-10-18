Bản tin thời sự ngày 18-10: Việt Nam và EFTA ký kết Hiệp định Thương mại tự do
Bản tin thời sự ngày 18-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam và EFTA chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: TPHCM nỗ lực tăng trưởng, đóng góp cho kinh tế quốc gia; Hành trình lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng; Khoanh vùng, kiểm soát dịch, ngăn bệnh não mô cầu lan rộng...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-18-10-viet-nam-va-efta-ky-ket-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-post877214.html