Không khí lạnh từ phía bắc đang di chuyển xuống phía nam và dự kiến bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ sáng mai, sau đó mở rộng ra toàn khu vực. Tại Trung Bộ, mưa dông cũng có xu hướng gia tăng, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào cục bộ.