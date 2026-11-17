Bản tin thời sự ngày 17-11: Lãnh đạo TPHCM thăm nhà giáo ưu tú nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Bản tin thời sự ngày 17-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng hành cùng "Áo ấm đến trường", Quả bóng vàng Bích Thùy cảm thấy "trẻ lại chục tuổi"; Ngày 18-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc; Tảo hồ Bàu Sen bốc mùi hôi thối giữa nắng nóng ở phường Vũng Tàu...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-17-11-lanh-dao-tphcm-tham-nha-giao-uu-tu-nhan-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-post882303.html