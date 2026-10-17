Bản tin thời sự ngày 17-10: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thảo luận tại Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai, Quảng Trị, Điện Biên) về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, các ĐBQH đề nghị bổ sung quy định ngăn thuật toán tạo áp lực thời gian phi thực tế cho tài xế giao hàng; đồng thời, làm rõ trách nhiệm bồi thường khi bưu gửi bị phát chậm, thận trọng khi sử dụng dữ liệu số làm căn cứ xử lý vi phạm.