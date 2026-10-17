Bản tin thời sự ngày 17-10: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Bản tin thời sự ngày 17-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Cảnh báo tình trạng lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển ma túy, chất cấm; Chia sẻ xúc động của con gái liệt sĩ Nguyễn Thế Truyện trước nơi 731 liệt sĩ an nghỉ; Cháy nhà 3 tầng từng là cơ sở massage ở TPHCM; Gánh mưu sinh...
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-17-10-khai-mac-trong-the-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post877092.html