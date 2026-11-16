Bản tin thời sự ngày 16-11: Mr Pips lãnh án chung thân, bồi thường hơn 820 tỷ đồng
Bản tin thời sự ngày 16-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM lần đầu đăng cai Festival OCOP Việt Nam với quy mô lớn kỷ lục; Mr Pips bị tuyên tù chung thân, bồi thường hơn 820 tỷ đồng; Cảnh sát giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy; Đợt không khí lạnh mới đang di chuyển xuống nước ta...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-16-11-mr-pips-lanh-an-chung-than-boi-thuong-hon-820-ty-dong-post882128.html