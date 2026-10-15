Bản tin thời sự ngày 15-10: TP HCM đã định hình rõ nét 3 trụ cột phát triển

Một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Peshawar, khu vực tây bắc Pakistan, ngày 15/10 khi mái của một trường học bất ngờ đổ sập ngay trong giờ lên lớp. Theo thông tin từ cảnh sát và giới chức cứu hộ, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 học sinh và một giáo viên.