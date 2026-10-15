Bản tin thời sự ngày 15-10: TP HCM đã định hình rõ nét 3 trụ cột phát triển
Bản tin thời sự 15-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: GRDP TPHCM quý 4-2026 phải tăng 13,23% để cả năm đạt 10,2%; Dự báo Nam bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối; Lễ cưới đặc biệt của 52 cặp đôi ở TPHCM; Long Hải còn 57 tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; Tuyên phạt 30 tháng tù đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-15-10-tp-hcm-da-dinh-hinh-ro-net-3-tru-cot-phat-trien-post876792.html