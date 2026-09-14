Bản tin thời sự ngày 14-9: Triều cường vượt báo động III, nhiều nơi ở Cần Thơ ngập sâu
Bản tin thời sự ngày 14-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đã quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Đồng đội và người dân đội mưa đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng; Cảnh báo triều cường ở ven biển Nam bộ; Cần Thơ: Triều cường vượt báo động III, nhiều nơi ngập sâu;...
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-14-9-trieu-cuong-vuot-bao-dong-iii-nhieu-noi-o-can-tho-ngap-sau-post871642.html