Bản tin thời sự ngày 14-11: Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Châu
Bản tin thời sự ngày 14-11 trên báo Sài Gòn Giải Phóng có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu; TPHCM: Đối thoại với các doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số; Tiến độ thu hồi đất phục vụ dự án tuyến metro số 2 qua phường Bình Hòa; Bắc bộ đón đợt không khí lạnh mới từ giữa tuần tới; Rộn ràng mùa cá trích trái vụ ở biển Vũng Tàu.
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-14-11-chu-tich-ubnd-tphcm-le-quoc-phong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-xa-binh-chau-post881814.html