Bản tin thời sự ngày 14-11: Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Châu

Dự án Đường tỉnh 845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương giữa các địa phương của tỉnh Đồng Tháp và liên kết với tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể về đích do những khó khăn kéo dài về nguồn cung vật liệu. Trước thực tế này, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tìm giải pháp đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thành công trình.