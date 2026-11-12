Bản tin thời sự ngày 12-11: Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn

Hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), những ngày này, các khu dân cư miền núi Nghệ An rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và ý chí vươn lên xây dựng bản làng ngày càng no ấm.