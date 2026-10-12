Bản tin thời sự ngày 12-10: TPHCM tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thành phố Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, trong đó đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.