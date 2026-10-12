Bản tin thời sự ngày 12-10: TPHCM tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
Bản tin thời sự ngày 12-10 trên báo sài gòn giải phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; TPHCM: Đi làm sáng đầu tuần, nhiều người lúng túng dắt bộ, quay xe; Chuyên án VN10: Ca sĩ Chi Dân cùng 37 bị cáo nộp đơn kháng cáo...
THANH CHIÊU (tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-12-10-tphcm-tong-duyet-le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-si-post876256.html