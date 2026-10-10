Bản tin thời sự ngày 10-10: Công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi
Bản tin thời sự ngày 10-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sơ duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ; Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10; Dự báo Trung bộ và Nam bộ có mưa dông trong đêm nay và sáng mai 11-10; Hành trình 8 giờ kiên cường bơi vào bờ của người thuyền trưởng...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-10-10-cong-chuc-vien-chuc-duoc-nghi-7-ngay-lien-tuc-dip-tet-nguyen-dan-dinh-mui-post875959.html