Bản tin thời sự ngày 1-11: Giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Thay vì cảm giác se lạnh quen thuộc, mùa thu năm nay lại ghi nhận nhiều đợt nắng nóng bất thường, khiến nhịp sinh hoạt và cảm nhận về thời tiết của người dân có sự thay đổi rõ rệt. Đâu là nguyên nhân đằng sau hiện tượng này và bức tranh khí tượng trong tháng 11/2026 sẽ diễn biến như thế nào?