Bản tin thời sự ngày 1-11: Giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.800 đồng/lít
Bản tin thời sự ngày 1-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tháng 11, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Bộ đội tặng rau xanh, cắt tóc miễn phí cho người dân Côn Đảo; Công nghệ mở lối tiếp cận Mộc bản triều Nguyễn; Giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.800 đồng/lít.
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-1-11-gia-xang-e5ron92-giam-hon-1800-donglit-post879536.html