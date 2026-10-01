Bản tin thời sự ngày 1-10: Khám phá những kỷ lục trên tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành
Bản tin thời sự ngày 1-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lan tỏa khí tiết, khát vọng canh tân của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng trong kỷ nguyên mới; Thông xe cao tốc Bến Lức - Long Thành: Về miền Tây, đi sân bay cực nhanh!; Chinh phục 2 "gã khổng lồ" vượt sông trên tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ ở TPHCM; Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm từ 15 giờ ngày 1-10...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-1-10-kham-pha-nhung-ky-luc-tren-tuyen-cao-toc-ben-luc-long-thanh-post874481.html