Bản tin thời sự ngày 1-10: Khám phá những kỷ lục trên tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành

Từ những năm 1930 - 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã lan rộng trên địa bàn huyện Hà Trung (cũ), tỉnh Thanh Hoá. Được tổ chức Đảng cấp trên và cán bộ Xứ ủy Trung Kỳ trực tiếp chỉ đạo, lớp đảng viên Cộng sản đầu tiên trong huyện như đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Huệ, Mai Tự Cường, Đào Xuân Tỵ, Đào Văn Nghinh đã có mặt tại buổi lễ thành lập chi bộ vào ngày 10/10/1930 tại “Gác chuông chùa Trần”. Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Phương (quê ở thôn Bình Lâm) từng là hội viên Xích vệ đỏ tại thành phố Vinh (cũ) được cử làm Bí thư Chi bộ...