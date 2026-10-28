Bản tin thời sự 28-10: Trung tâm Tài chính Việt Nam tại TPHCM mở rộng cửa đón dòng vốn tỷ USD
Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra ngày làm việc trọng tâm với phiên toàn thể cấp cao và phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ngoài ra, Diễn đàn công bố nhiều nội dung hợp tác, đầu tư quan trọng. Bản tin thời sự 28-10 sẽ dành thời lượng để chuyển đến quý vị những nội dung nổi bật của Diễn đàn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-28-10-trung-tam-tai-chinh-viet-nam-tai-tphcm-mo-rong-cua-don-dong-von-ty-usd-post878938.html