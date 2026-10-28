Bản tin thời sự 28-10: Trung tâm Tài chính Việt Nam tại TPHCM mở rộng cửa đón dòng vốn tỷ USD

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, Thượng đỉnh Nga - Phi tại Moskva thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự hiện diện của 48 quốc gia châu Phi, mà còn bởi những tính toán phía sau nỗ lực thúc đẩy quan hệ của Tổng thống Putin với châu lục này.