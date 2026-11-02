Bản tin thị trường lao động tháng

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(Chinhphu.vn) - Từ ngày 15/11/2026, Nghị định số 371/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, đơn vị tuyển dụng phải thông báo vị trí, số lượng lao động cần tuyển và công khai thông tin trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc các kênh hợp pháp khác.

(moha.gov.vn) - Bộ Nội vụ tiếp tục vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia, tăng cường kết nối cung - cầu và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Trong quý IV/2026, Bộ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại.

(baotintuc.vn) - Theo dữ liệu của LinkedIn, trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần tạo ra gần 2 triệu việc làm mới trên toàn cầu trong 3 năm qua. Tại Mỹ, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư AI, chuyên gia triển khai và an toàn AI tăng mạnh. Đáng chú ý, mức lương đăng tuyển trung bình của các vị trí liên quan đến AI khoảng 177.000 USD/năm, cao hơn nhiều so với các công việc khác.

AEON MALL Thanh Hóa mở rộng cơ hội việc làm

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành hàng, từ bán lẻ, thời trang đến ẩm thực, dịch vụ và quản trị nhân sự. Với vị trí việc làm đa dạng, mức thu nhập khá hấp dẫn, đây đang là một trong những địa chỉ mở ra thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Trước thời điểm khai trương, Chi nhánh Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tại Thanh Hóa đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức ngày hội việc làm, thu hút hơn 70 thương hiệu tham gia, mang đến hơn 500 cơ hội việc làm. Ngày 18/10/2026, AEON MALL Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động tại phường Quảng Phú với hơn 130 gian hàng. Cùng với nhu cầu tuyển dụng ban đầu, nhiều đơn vị tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nhân sự phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cửa hàng UNIQLO tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng tại AEON MALL Thanh Hóa được dự báo vẫn duy trì ở nhiều ngành hàng, nhất là bán lẻ, thời trang, ẩm thực và dịch vụ. Qua các thông báo tuyển dụng hiện nay, những vị trí được tìm kiếm khá đa dạng, từ nhân viên bán hàng, thu ngân, phục vụ, chế biến thực phẩm đến quản lý cửa hàng, nhân sự phụ trách tiền lương và phúc lợi. Đáng chú ý, một số thông báo tuyển nhân viên siêu thị thời vụ đưa ra mức thu nhập lên đến trên 10 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc theo ca.

Ở lĩnh vực thời trang, phụ kiện, các thương hiệu Canifa, HLA, Kappa, Crocs, Coolmate... tiếp tục tìm kiếm nhân viên bán hàng, tư vấn khách hàng. Trong đó, HLA công bố mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng; Kappa từ 7,5 đến trên 10 triệu đồng/tháng, gồm lương cơ bản và thưởng doanh số. Một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, người lao động được đào tạo sau tuyển dụng. Đối với lĩnh vực ẩm thực, các thương hiệu Sườn Mười, Hama Sushi, Jollibee tuyển nhân viên bếp, phục vụ, thu ngân, giao hàng theo hình thức toàn thời gian và bán thời gian. Mức thu nhập được công bố từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng đối với một số vị trí toàn thời gian; lao động bán thời gian có mức trả khoảng 25.000 đến 31.500 đồng/giờ, tùy doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng không chỉ tập trung ở lao động có kinh nghiệm mà còn mở rộng đối với sinh viên, lao động trẻ và những người muốn tìm kiếm việc làm linh hoạt. Tuy nhiên, môi trường bán lẻ hiện đại cũng đặt ra yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm việc theo ca và thích ứng với áp lực kinh doanh.

Theo dự báo của các chuyên gia, những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, các doanh nghiệp bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ có thể tiếp tục bổ sung nhân lực, nhất là vị trí bán hàng, thu ngân, phục vụ và chăm sóc khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu này, các đơn vị dịch vụ việc làm cần tăng cường kết nối cung - cầu, tư vấn, đào tạo kỹ năng, giúp người lao động nắm bắt cơ hội, tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định.