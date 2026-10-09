Bản tin thế giới ngày 9-10: Hai xe buýt tại Donetsk trúng đòn tấn công, ít nhất 30 người thiệt mạng

Ngày 8/10, thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã tấn công trung tâm dữ liệu của Yandex, công ty công nghệ thông tin lớn nhất Nga, tại thành phố Sasovo thuộc tỉnh Ryazan, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo xung đột đang rơi vào tình trạng bế tắc "rất nguy hiểm".