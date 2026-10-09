Bản tin thế giới ngày 9-10: Hai xe buýt tại Donetsk trúng đòn tấn công, ít nhất 30 người thiệt mạng
Bản tin thế giới ngày 9-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Hai xe buýt tại Donetsk trúng đòn tấn công, ít nhất 30 người thiệt mạng; Hy Lạp nhất trí chi 4 tỷ USD mua vũ khí Mỹ, nâng cấp tiêm kích F-16; Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-9-10-hai-xe-buyt-tai-donetsk-trung-don-tan-cong-it-nhat-30-nguoi-thiet-mang-post601520.html