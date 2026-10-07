Bản tin thế giới ngày 7-10: Kho dầu lớn nhất vùng Matxcơva bốc cháy, nghi do UAV Ukraine tấn công
Bản tin thế giới ngày 7-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Kho dầu lớn nhất vùng Matxcơva bốc cháy, nghi do UAV Ukraine tấn công; UAV tấn công tàu hàng ngoài khơi Bulgaria, tàu chìm, thủy thủ đoàn mất tích; Các trường phổ thống tại Pháp dừng dạy học giữa làn sóng biểu tình;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-7-10-kho-dau-lon-nhat-vung-matxcova-boc-chay-nghi-do-uav-ukraine-tan-cong-post601296.html