Bản tin thế giới ngày 7-10: Kho dầu lớn nhất vùng Matxcơva bốc cháy, nghi do UAV Ukraine tấn công

SR-71 có tầm hoạt động hàng nghìn km, nhưng để thực hiện những chuyến trinh sát đường dài, chiếc máy bay vẫn cần một hệ thống tiếp dầu trên không được tổ chức gần như riêng biệt. Trong bài có sử dụng một số hình ảnh của QPVN.