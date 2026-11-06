Bản tin thế giới ngày 6-11: Lại xuất hiện cảnh báo bom giả ở châu Âu, hàng loạt chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp
Bản tin thế giới ngày 6-11 có những nội dung đáng chú ý: Số người chết trong vụ Nga không kích làng ở Ukraine tăng lên 43 người; Lại xuất hiện cảnh báo bom giả ở châu Âu, hàng loạt chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp; Ba Lan bắt giữ 6 nghi phạm gián điệp, tuồn linh kiện quân sự cho Nga;..
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-6-11-lai-xuat-hien-canh-bao-bom-gia-o-chau-au-hang-loat-chuyen-bay-phai-ha-canh-khan-cap-post604132.html