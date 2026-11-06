Bản tin thế giới ngày 6-11: Lại xuất hiện cảnh báo bom giả ở châu Âu, hàng loạt chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh bảo tồn Phòng Bầu dục và Phòng Nội các như những di tích quốc gia. Đây là hành động chính thức đầu tiên của ông sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.