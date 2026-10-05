Bản tin thế giới ngày 5-10: Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng cường tấn công nhà máy lọc dầu Nga
Bản tin thế giới ngày 5-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng cường tấn công nhà máy lọc dầu Nga; Đức công bố thêm 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine; Iran tuyên bố đóng Eo biển Hormuz đến khi Mỹ chấp nhận điều kiện;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-5-10-ong-zelensky-tuyen-bo-ukraine-se-tang-cuong-tan-cong-nha-may-loc-dau-nga-post601116.html