Bản tin thế giới ngày 5-10: Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng cường tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ biệt kích Cà Tum (Tây Ninh) được mệnh danh là một "pháo đài bất khả xâm phạm" với hệ thống công sự kiên cố và các bãi mìn dày đặc. Thế nhưng, bằng tinh thần mưu trí, dũng cảm và nghệ thuật tác chiến đặc công cơ giới tài tình, quân và dân miền Đông Nam Bộ đã giáng một đòn sấm sét, san phẳng sào huyệt cứng đầu này. Bài viết tái hiện lại trận đánh lịch sử năm 1968 qua cuộc đời oanh liệt của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Tình – người chỉ huy dũng cảm đã biến những điều không thể thành có thể.