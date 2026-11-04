Bản tin thế giới ngày 4-11: Châu Âu liên tiếp nhận cảnh báo bom giả, 4 chuyến bay bị đe dọa

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 không chỉ là phép thử đối với tương quan lực lượng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà còn là dịp kiểm chứng độ chính xác của các phương pháp thăm dò dư luận mới, trong lúc cử tri ngày càng bất mãn đối với các cơ quan quyền lực liên bang.