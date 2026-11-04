Bản tin thế giới ngày 4-11: Châu Âu liên tiếp nhận cảnh báo bom giả, 4 chuyến bay bị đe dọa
Bản tin thế giới ngày 4-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa đứng trước nguy cơ mất Quốc hội; EU tổ chức đàm phán với Mỹ và NATO về kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine; Ukraine cáo buộc cựu phát ngôn viên của Zelensky tội phản quốc;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-4-11-chau-au-lien-tiep-nhan-canh-bao-bom-gia-4-chuyen-bay-bi-de-doa-post603938.html