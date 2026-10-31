Bản tin thế giới ngày 31-10: Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình
Bản tin thế giới ngày 31-10: Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình; Mỹ bật đèn xanh bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine; Nga, Ukraine bắt đầu sơ tán dân Oleshky trong đợt ngừng bắn; Iran tuyên bố ba tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz;...
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