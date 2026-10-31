Bản tin thế giới ngày 31-10: Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình

Tại Đức, hơn 160.000 người trên khắp cả nước dự kiến sẽ tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 31/10. Trong khi đó, Pháp tuyên bố sẽ huy động 70.000 cảnh sát để kiểm soát tình trạng bất ổn trong các cuộc biểu tình cuối tuần. Giới chức cũng cảnh giác với khả năng những kẻ bạo loạn có thể sử dụng mặt nạ Halloween để che giấu danh tính.