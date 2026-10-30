Bản tin thế giới ngày 30-10: Nga tuyên bố tiếp tục chiến tranh sau vụ UAV Ukraine tấn công quy mô lớn

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đối thủ Gadi Eisenkot có thể phải phá vỡ những cam kết đã đưa ra với cử tri nếu muốn thành lập và lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Israel. Các đồng minh chính trị tiềm năng của họ cũng có thể phải phá vỡ cam kết với cử tri.