Bản tin thế giới ngày 30-10: Nga tuyên bố tiếp tục chiến tranh sau vụ UAV Ukraine tấn công quy mô lớn
Bản tin thế giới ngày 30-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga tuyên bố tiếp tục chiến tranh sau vụ UAV Ukraine tấn công quy mô lớn; Đức và Ukraine thử nghiệm robot chiến đấu tại tiền tuyến; Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, tăng hạn ngạch để thực hiện thỏa thuận với Mỹ;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-30-10-nga-tuyen-bo-tiep-tuc-chien-tranh-sau-vu-uav-ukraine-tan-cong-quy-mo-lon-post603525.html