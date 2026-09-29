Bản tin thế giới ngày 29-9: Ukraine nhận tin buồn từ EU về tên lửa Patriot khi Nga tăng cường không kích

Ngày 28-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh nâng quân số biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga lên 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân. Sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga và có hiệu lực ngay trong ngày ký.