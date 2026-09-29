Bản tin thế giới ngày 29-9: Ukraine nhận tin buồn từ EU về tên lửa Patriot khi Nga tăng cường không kích
Bản Tin thế giới ngày 29-9: Ukraine nhận tin buồn từ EU về tên lửa Patriot khi Nga tăng cường không kích; Ukraine tập kích nhà máy sản xuất pháo hoa ở Nga, 14 người thiệt mạng; Tổng thống Putin gặp lãnh đạo các đảng vào Duma Quốc gia khóa mới;...
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