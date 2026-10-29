Bản tin thế giới ngày 29-10: Tổng thống Zelensky muốn đàm phán với Mỹ, Nga trước thượng đỉnh ba bên

Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ vừa đến Ohio và Georgia. Đây là 2 địa điểm diễn ra cuộc đua quan trọng trong bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 - sự kiện sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ trong 2 năm tiếp theo.