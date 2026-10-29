Bản tin thế giới ngày 29-10: Tổng thống Zelensky muốn đàm phán với Mỹ, Nga trước thượng đỉnh ba bên
Bản tin thế giới ngày 29-10: Đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra sau ngày 4/11; Tổng thống Zelensky muốn đàm phán với Mỹ, Nga trước thượng đỉnh ba bên; Tổng thống Putin ca ngợi Elon Musk, tiết lộ bước tiến của Nga về Internet vệ tinh;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-29-10-tong-thong-zelensky-muon-dam-phan-voi-my-nga-truoc-thuong-dinh-ba-ben-post603440.html