Bản tin thế giới ngày 28-9: Nga tấn công Kiev ngày thứ ba liên tiếp, ít nhất 14 người thiệt mạng
Bản tin thế giới ngày 28-9 có những nội dung đáng chú ý sau: Iran tuyên bố thu giữ tàu ngầm không người lái thứ hai của Mỹ tại Hormuz; Ông Trump hy vọng nối lại đàm phán với Iran trong tuần này; Nga tấn công Kiev ngày thứ ba liên tiếp, ít nhất 14 người thiệt mạng;...
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