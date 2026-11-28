Bản tin thế giới ngày 28-11: Nga ra mắt tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa siêu vượt âm, công bố kế hoạch bổ sung 5 tàu
Bản tin thế giới ngày 28-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga ra mắt tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa siêu vượt âm, công bố kế hoạch bổ sung 5 tàu; Mỹ tấn công, ngăn tàu thương mại tìm cách rời Iran, Tehran tuyên bố phá phong tỏa; Pakistan,...
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