Cuộc rà soát quân sự mà Mỹ đang thực hiện ở châu Âu có thể dẫn đến việc cắt giảm quân số và rút một số năng lực quân sự chủ chốt trên lục địa này, làm gia tăng quan ngại trong các đồng minh châu Âu.