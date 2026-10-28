Bản tin thế giới ngày 28-10: Ukraine và Nga tuyên bố tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

Lầu Năm Góc ước tính đã chi hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran, tăng trên 25% so với con số đưa ra hồi tháng 7. Riêng bổ sung đạn dược dự kiến tốn thêm hơn 29 tỷ USD, trong khi chi phí sửa chữa các căn cứ bị tập kích có thể chưa được tính đủ.