Bản tin thế giới ngày 28-10: Ukraine và Nga tuyên bố tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky
Bản tin thế giới ngày 28-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine và Nga tuyên bố tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky; Pháp đưa máy bay tuần tra tới Biển Đen sau các vụ tấn công tàu hàng; Qatar kêu gọi Iran mở lại Eo biển Hormuz, thúc đẩy đàm phán hòa bình;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-28-10-ukraine-va-nga-tuyen-bo-tuan-thu-thoa-thuan-ngung-ban-tai-oleshky-post603346.html