Bản tin thế giới ngày 27-11: UAV Iran tấn công Kuwait, 2 người thiệt mạng, nhiều chuyến bay đổi hướng
Bản tin thế giới ngày 27-11 có những nội dung đáng chú ý sau: UAV Iran tấn công Kuwait, 2 người thiệt mạng, nhiều chuyến bay đổi hướng; Nhà máy lọc dầu Saudi Aramco bị tấn công, 1 người chết; Iraq tuyên án tù chung thân 8 công dân Pháp vì gia nhập IS;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-27-11-uav-iran-tan-cong-kuwait-2-nguoi-thiet-mang-nhieu-chuyen-bay-doi-huong-post606169.html