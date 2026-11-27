Ngày 26/11, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại Brussels, Bỉ, để thảo luận về ngân sách dài hạn của khối và phương án hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2027. Dù nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên, nhưng đề xuất khoản vay 45 tỷ euro vẫn vấp phải những bất đồng về trách nhiệm đóng góp và điều kiện tham gia.