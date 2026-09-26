Bản tin thế giới ngày 26-9: Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau thêm 2 lần trong năm 2026
Tin thế giới ngày 26-9: Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau thêm 2 lần trong năm 2026; Tổng thống Pezeshkian nói về 'món quà' của Tổng thống Trump dành cho người dân Iran; Quân đội các nước Liên minh Mecca công bố quyết định bảo vệ Saudi Arabia; ...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-26-9-tong-thong-my-va-chu-tich-trung-quoc-se-gap-nhau-them-2-lan-trong-nam-2026-post600297.html