Bản tin thế giới ngày 26-9: Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau thêm 2 lần trong năm 2026

Ngày 25-9, phát biểu bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển cho Washington một kế hoạch cụ thể, theo đó eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.