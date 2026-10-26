Bản tin thế giới ngày 26-10: Nga thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ sau ngày 4-11
Bản tin thế giới ngày 26-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ sau ngày 4-11; Bạo loạn và cướp phá cửa hàng ở Barcelona, 128 người bị bắt; Hai cơn bão càn quét châu Âu, hơn 150.000 hộ mất điện...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-26-10-nga-thong-bao-san-sang-noi-lai-dam-phan-voi-ukraine-va-my-sau-ngay-4-11-post603161.html