Bản tin thế giới ngày 26-10: Nga thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine và Mỹ sau ngày 4-11

Đảng Cộng hòa (Mỹ) đối mặt với những bất đồng về chính sách đối ngoại, cam kết kinh tế và phương thức tranh cử, trong khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3-11.