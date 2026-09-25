Bản tin thế giới ngày 25-9: Lãnh đạo Mỹ - Trung họp thượng đỉnh, cam kết hợp tác, cạnh tranh “lành mạnh”

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ đón long trọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ, là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay.