Bản tin thế giới ngày 25-9: Lãnh đạo Mỹ - Trung họp thượng đỉnh, cam kết hợp tác, cạnh tranh “lành mạnh”
Bản tin thế giới ngày 25-9 có những nội dung đáng chú ý sau: Lãnh đạo Mỹ - Trung họp thượng đỉnh, cam kết hợp tác, cạnh tranh “lành mạnh”; Nga tăng cường không kích Ukraine, ít nhất 8 người thiệt mạng; NATO tăng chia sẻ tin tình báo trước nguy cơ Nga mở rộng “vùng xám” ở Châu Âu;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-25-9-lanh-dao-my-trung-hop-thuong-dinh-cam-ket-hop-tac-canh-tranh-lanh-manh-post600183.html