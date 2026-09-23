Bản tin thế giới ngày 23-9: Nga và Ukraine liên tục tập kích nhau trước phiên họp Đại hội đồng LHQ
Bản tin thế giới ngày 23-9 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga và Ukraine liên tục tập kích nhau trước phiên họp Đại hội đồng LHQ; Ông Trump cảnh báo Iran, Ukraine và đề cao “siêu trí tuệ” tại Liên hợp quốc; Mỹ ký thỏa thuận với Greenland và Đan Mạch;...
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