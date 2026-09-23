Bản tin thế giới ngày 23-9: Nga và Ukraine liên tục tập kích nhau trước phiên họp Đại hội đồng LHQ

Hàng trăm nghìn trẻ tại dải Gaza trở lại trường học trực tiếp lần đầu tiên sau gần 3 năm do ảnh hưởng của chiến sự. Những lớp học trong lều bạt mở ra hy vọng khôi phục việc học, nhưng cũng cho thấy những thách thức lớn phía trước đối với giáo dục và quá trình tái thiết Gaza.