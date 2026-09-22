Bản tin thế giới ngày 22-9: Ukraine sẵn sàng đàm phán, nêu điều kiện dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Các cuộc tấn công ngày càng dồn dập của lực lượng Houthi nhằm vào Ảrập Xêút đang mở ra một mặt trận nguy hiểm mới ở Trung Đông. Điều đáng lo không chỉ là tên lửa và máy bay không người lái (UAV) có thể đánh sâu vào lãnh thổ Ảrập Xêút, mà còn là khả năng Houthi biến eo biển Bab el-Mandeb thành một điểm nghẽn chiến lược của thương mại toàn cầu.