Bản tin thế giới ngày 22-9: Ukraine sẵn sàng đàm phán, nêu điều kiện dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga
Tin thế giới ngày 22-9: Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu; Anh hỗ trợ quân sự cho Ảrập Xêút chống nhóm thân Iran; Ukraine sẵn sàng đàm phán, nêu điều kiện dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga; Ukraine trình làng UAV Zorelit v5 đánh chặn Shahed phản lực;...
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