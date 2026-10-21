Bản tin thế giới ngày 21-10: Pháp triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát, thừa nhận thiếu sót trong ứng phó bạo loạn
Bản tin thế giới ngày 21-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố hạ 108 binh sĩ Nga trong chiến dịch tại Sumy; Đặc phái viên Mỹ sắp gặp ông Putin, ông Trump thúc Ukraine đạt thỏa thuận; Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu trúng thủy lôi tại Eo biển Hormuz;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-21-10-phap-trien-khai-quan-doi-ho-tro-canh-sat-thua-nhan-thieu-sot-trong-ung-pho-bao-loan-post602674.html