Bản tin thế giới ngày 21-10: Pháp triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát, thừa nhận thiếu sót trong ứng phó bạo loạn

Làn sóng biểu tình và bạo lực ở Pháp tạm lắng, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được sức nóng âm ỉ bởi những cơn thịnh nộ trên các đường phố dường như vẫn đang trực chờ tái bùng phát. Bởi những hệ lụy của mâu thuẫn xã hội và chia rẽ chính trị cộng hưởng đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi nước Pháp sẽ bước vào cuộc đua quyền lực để chọn ra chủ nhân mới cho Điện Elysee.