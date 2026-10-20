Bản tin thế giới ngày 20-10: Tổng thống Mỹ kêu gọi Tổng thống Zelensky nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine
Bản tin thế giới ngày 20-10: Hạ tầng trọng yếu khắp Ukraine trúng tập kích của Nga; Tổng thống Mỹ kêu gọi Tổng thống Zelensky nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine; Bầu cử Mỹ: Bắt đầu bỏ phiếu sớm, đảng Dân chủ gia tăng lợi thế;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-20-10-tong-thong-my-keu-goi-tong-thong-zelensky-nhuong-vai-tro-dam-phan-hoa-binh-ukraine-post602594.html