Bản tin thế giới ngày 20-10: Tổng thống Mỹ kêu gọi Tổng thống Zelensky nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine

Ngày 19-10, Chính phủ Pháp ban bố lệnh giới nghiêm một phần tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác, sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần qua phản đối giá cả leo thang đã biến thành một trong những vụ bạo lực đường phố tồi tệ nhất trong những năm gần đây.