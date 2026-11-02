Bản tin thế giới ngày 2-11: : Ukraine tấn công nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa và hệ thống phòng không S-400 của Nga

Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội và các ghế Thống đốc bang, mà còn trở thành cuộc đua tiền bạc tốn kém chưa từng có. Khi hàng chục tỷ USD đổ vào các chiến dịch quảng cáo chính trị, vai trò của giới tỷ phú, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích trong đời sống chính trị Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận.