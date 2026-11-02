Bản tin thế giới ngày 2-11: : Ukraine tấn công nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa và hệ thống phòng không S-400 của Nga
Bản tin thế giới ngày 2-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine tấn công nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa và hệ thống phòng không S-400 của Nga; Nga bắt giữ nghi phạm vị thành niên sau cảnh báo khủng bố tại Mátxcova;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-2-11-ukraine-tan-cong-nha-may-san-xuat-nhien-lieu-ten-lua-va-he-thong-phong-khong-s-400-cua-nga-post603768.html