Bản tin thế giới ngày 19-10: UAV Ukraine tấn công St Petersburg và Leningrad, 1 người chết, 15 người bị thương

Cảnh sát Milan (Ý) đã đụng độ với những người phần tử quá khích trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng dịch vụ công kém chất lượng cùng chi phí sinh hoạt leo thang. Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi các vụ bất ổn tương tự nổ ra tại nhiều thành phố khác ở Ý.