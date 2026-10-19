Bản tin thế giới ngày 19-10: UAV Ukraine tấn công St Petersburg và Leningrad, 1 người chết, 15 người bị thương
Bản tin thế giới ngày 19-10 có những nội dung đáng chú ý sau: UAV Ukraine tấn công St Petersburg và Leningrad, 1 người chết, 15 người bị thương; Ông Trump dành tối đa 60 ngày cân nhắc trừng phạt Nga; Bạo loạn tại Pháp: Một người chết, gần 1.800 người bị bắt;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-19-10-uav-ukraine-tan-cong-st-petersburg-va-leningrad-1-nguoi-chet-15-nguoi-bi-thuong-post602481.html