Chính phủ Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Deutsche Bank sau khi một liên minh báo chí quốc tế công bố cuộc điều tra quy mô lớn mang tên "Inside Deutsche Bank, trong đó phơi bày hàng loạt hoạt động kinh doanh nhiều khuất tất trong suốt 20 năm qua của ngân hàng lớn nhất nước Đức.