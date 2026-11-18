Bản tin thế giới ngày 18-11: Nga trì hoãn đối thoại với châu Âu: Đàm phán hòa bình Ukraine liệu có tiến triển?
Bản tin thế giới ngày 18-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine, Mỹ và châu Âu họp tại Berlin, chuẩn bị vòng đàm phán mới với Nga; Anh viện trợ Ukraine hơn 1.000 tên lửa, tăng cường đối phó UAV; Pháp bác cáo buộc của Nga về việc đưa quân tham chiến trực tiếp tại Ukraine;...
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