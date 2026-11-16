Bản tin thế giới ngày 16-11: Nga cảnh báo tiếp tục dùng vũ lực tại Ukraine nếu không đạt thỏa thuận với châu Âu
Bản tin thế giới ngày 16-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga cảnh báo tiếp tục dùng vũ lực tại Ukraine nếu không đạt thỏa thuận với châu Âu; Bahrain phát cảnh báo an ninh, Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ; Estonia đóng cửa khẩu với Nga sau vụ nghi phá hoại nhà máy sản xuất UAV;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-16-11-nga-canh-bao-tiep-tuc-dung-vu-luc-tai-ukraine-neu-khong-dat-thoa-thuan-voi-chau-au-post605093.html