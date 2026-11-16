Bản tin thế giới ngày 16-11: Nga cảnh báo tiếp tục dùng vũ lực tại Ukraine nếu không đạt thỏa thuận với châu Âu

Khi nhận được sự bảo vệ từ tàu Stoykiy, các tàu hàng của Nga sẽ không còn nguy cơ bị phương Tây bắt giữ. Trước đó, Điện Kremlin từng phản đối việc châu Âu chặn giữ các tàu bị cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, cho rằng đây là hành động "không thể chấp nhận được" và vi phạm luật hàng hải quốc tế, thậm chí gọi gọi động thái này là "gần như hành vi cướp biển".