Bản tin thế giới ngày 15-10: Tỷ phú Elon Musk lên tiếng về người đứng sau sự cố Starlink ở Ukraine
Bản tin thế giới ngày 15-10: Tỷ phú Elon Musk lên tiếng về người đứng sau sự cố Starlink ở Ukraine; Anh sẽ tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV; Giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Yemen và lực lượng Houthi; Đan Mạch nêu điều kiện với Mỹ về kế hoạch khai thác tài nguyên Greenland...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-15-10-ty-phu-elon-musk-len-tieng-ve-nguoi-dung-sau-su-co-starlink-o-ukraine-post602078.html