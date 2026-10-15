Bản tin thế giới ngày 15-10: Tỷ phú Elon Musk lên tiếng về người đứng sau sự cố Starlink ở Ukraine

Tranh cãi quanh khả năng Mỹ tiếp nhận dầu diesel từ Nga, phát biểu của Tổng thống Donald Trump về tương lai chính trị của Ukraine và cam kết tiếp tục sát cánh cùng Kiev của Anh cho thấy những khác biệt ngày càng rõ trong cách phương Tây ứng phó với cuộc xung đột.