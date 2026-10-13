Bản tin thế giới ngày 13-10: Ukraine cáo buộc Nga vẫn tấn công sau thông tin “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức”
Bản tin thế giới ngày 13-10: Ukraine cáo buộc Nga vấn tấn công sau thông tin “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức”; EU tung gói trừng phạt kỷ lục nhắm vào 1.600 cá nhân, tổ chức Nga; Lực lượng Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, dọa đáp trả Mỹ nếu tham chiến;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-13-10-ukraine-cao-buoc-nga-van-tan-cong-sau-thong-tin-thoa-thuan-ngung-ban-ngay-lap-tuc-post601895.html