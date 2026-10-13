Bản tin thế giới ngày 13-10: Ukraine cáo buộc Nga vẫn tấn công sau thông tin “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức”

Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.