Bản tin thế giới ngày 12-10: Ông Trump thông báo Nga-Ukraine ngừng tập kích hạ tầng năng lượng của nhau

​Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ả Rập Xê Út cho biết 1 người đã thiệt mạng, gần 12 người khác bị thương trong một vụ tấn công mới nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh vào ngày 11/10 (giờ địa phương). Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tập kích khác – do lực lượng Houthi tại Yemen (nhóm được Iran hậu thuẫn) nhận trách nhiệm khiến 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương.