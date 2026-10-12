Bản tin thế giới ngày 12-10: Ông Trump thông báo Nga-Ukraine ngừng tập kích hạ tầng năng lượng của nhau
Bản tin thế giới ngày 12-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Sân bay Riyadh tiếp tục bị tấn công, gây cháy tại nhà ga; Ông Trump thông báo Nga-Ukraine ngừng tập kích hạ tầng năng lượng của nhau; Ông Zelensky tuyên bố tổ chức bầu cử nếu Nga chấp nhận ngừng bắn 60 ngày;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-12-10-ong-trump-thong-bao-nga-ukraine-ngung-tap-kich-ha-tang-nang-luong-cua-nhau-post601801.html